الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع منظفات في الجيزة

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة بالجيزة  بانتداب المعمل الجنائي، لفحص حريق مصنع منظفات بالبدرشين، لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه وإعداد تقرير فنى بالحريق لمعرفة بدايته ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال.

سماع أقوال مالك المصنع والعاملين

ومن المقرر سماع أقوال مالك المصنع والعاملين والشهود العيان الواقعة للوقوف على ملابسات الحريق، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة، باشتعال حريق بمصنع في البدرشين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المبنى عبارة عن مصنع لإنتاج المنظفات، اشتعل به حريق تسبب في احتراق محتوياته، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

النيابة العامة بالجيزة المعمل الجنائي حريق مصنع البدرشين شبهة جنائية

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