محافظ الوادي الجديد يعلن اعتماد 17 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتماد 17 مدرسة من قِبل الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن قرار الهيئة تضمن 17 مدرسة بإدارتي الخارجة والداخلة التعليميتين، منها 11 رياض أطفال، و3 مدارس بالمرحلة الإبتدائية و3 مدارس بالمرحلة الإعدادية.

قائمة المدارس المعتمدة

هذا وتضم المدارس المعتمدة كل من:

- روضة مدرسة المجاهدين الإبتدائية بالخارجة

_ روضة مدرسة أنور البارودي الإبتدائية بالخارجة

- روضة مدرسة المعصرة الإبتدائية المشتركة بالداخلة

-روضة مدرسة الفتح الإبتدائية بالداخلة

-روضة مدرسة عين الدير الإبتدائية بالداخلة

- روضة مدرسة عزب الموشية بالداخلة

- روضة مدرسة القلمون الإبتدائية بالداخلة

-روضة مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية بالداخلة

-روضة مدرسة الوادي الجديد الإبتدائية المشتركة بالخارجة.

-روضة مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بالداخلة

- روضة مدرسة محمد متولي الشعراوي بالداخلة

-مدرسة موط الرسمية للغات الإبتدائية

- مدرسة الخارجة الجديدة الإبتدائية بالخارجة

- مدرسة الهنداو الإبتدائية الجديدة بالداخلة

-مدرسة الشركة الجديدة الإعدادية المشتركة بالخارجة

-مدرسة السلام للتعليم الأساسي بالخارجة

-مدرسة الموشية الإعدادية المشتركة بالداخلة

"تعليم الوادي الجديد" يحصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى المجلة الإلكترونية



أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن إنجاز جديد لقطاع تعليم المحافظة ضمن سلسلة النجاحات التي نشهدها الفترة الحالية فى ظل القيادة السياسية الرشيدة.

وأوضح وكيل التعليم فوز فريق مدرسة المعصرة الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة المجلة الإلكترونية للعام الدراسى 2023-2024م.

وهنأ وكيل التعليم إدارة الداخلة التعليمية وتوجيه عام الصحافة المدرسية ومدرسة المعصرة بحصاد المركز.



