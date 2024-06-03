حريق منزل وانهيار آخر فى نجع حمادى

نشب حريق داخل منزل في قرية زليتن، وانهار منزل آخر في قرية الشرقي بهجورة، في مركز نجع حمادي، شمالي قنا، دون وجود أي إصابات بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة بعد الدفع بسيارات الإطفاء دون خسائر بشرية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل قرية زليتن، دون وجود خسائر مادية فادحة أو بشرية، وبلاغ آخر بانهيار منزل في الشرقي بهجورة بدائرة مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين أن الحريق نشب داخل منزل في قرية زليتن، وتمكن الأهالي من السيطرة عليه دون أي خسائر بشرية، وأن المنزل المنهار من طابق واحد من البلوك ولا يوجد أي إصابات بشرية في قرية الشرقي بهجورة، مركز نجع حمادي.

تحرر محضر بكل واقعة على حدة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول كل الواقعة وكشف ملابساتها وأسبابها.