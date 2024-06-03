صرف مستحقات المصدرين المستفيدين من مبادرة "السداد الفوري"

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ممثلة في صندوق تنمية الصادرات أصدرت الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية لعدد ٤٧٨ شركة، بإجمالي ٧ مليار جنيه وصافي ٦.٣ مليار جنيه.

مستحقات ٢٠ شركة

وقال الوزير، إن عدد الشركات التي زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ ٢٠ شركة، بإجمالي مساندة ٧٠ مليون جنيه، مشيرة إلى أن عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وأيضًا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ ١٥٦ شركة.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن الصندوق مستمر في إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة، والمقترح أن يتم الصرف في ٢٧ من شهر يونيو الجاري، وجارٍ استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة بدون توقف.