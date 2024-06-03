برلمانية: استمرار الحوار الوطنى يعزز تماسك الجبهة الداخلية ويضمن أمن واستقرار الوطن

أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد في هذا التوقيت، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وقالت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن إدراج الحوار الوطني موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، خاصة في ظل الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم والدموي على قطاع غزة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أهميته ودوره في تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

تعزيز تماسك الجبهة الداخلية

وأضافت عضو مجلس النواب أن تأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة، يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات التي تواجه مصرنا الغالية، ويعزز من تماسك الجبهة الداخلية لضمان أمن واستقرار الوطن.

ثابت: الشعب على قلب رجل واحد خلف قيادته

وأوضحت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت أن الشعب المصري العظيم يقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة للحفاظ على السيادة المصرية وعدم المساس بالأمن القومي المصري.

وخلال اجتماعه، السبت، أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضًا التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.

وأكد المجلس أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.

وقال مجلس الأمناء إنه يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.