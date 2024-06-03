الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: استمرار الحوار الوطنى يعزز تماسك الجبهة الداخلية ويضمن أمن واستقرار الوطن

النائبة ندى ثابت
النائبة ندى ثابت

أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد في هذا التوقيت، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وقالت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن إدراج الحوار الوطني موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، خاصة في ظل الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم والدموي على قطاع غزة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أهميته ودوره في تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

 

تعزيز تماسك الجبهة الداخلية

وأضافت عضو مجلس النواب أن تأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة، يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات التي تواجه مصرنا الغالية، ويعزز من تماسك الجبهة الداخلية لضمان أمن واستقرار الوطن.

 

ثابت: الشعب على قلب رجل واحد خلف قيادته

 

وأوضحت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت أن الشعب المصري العظيم يقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة للحفاظ على السيادة المصرية وعدم المساس بالأمن القومي المصري.

 

وخلال اجتماعه، السبت، أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضًا التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.

وأكد المجلس أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.

وقال مجلس الأمناء إنه يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.

الحوار الوطنى أبرز مطالب الحوار الوطني أخبار الحوار الوطنى الدستور عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد القضية الفلسطينة النائبة النائبة ندى ثابت

مواد متعلقة

برلمانى: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لإنهاء نزيف الدم الفلسطينى

رئيس البرلمان العربى يهنئ الشيخ صباح خالد الحمد لتزكيته وليًا للعهد بدولة الكويت

لتعظيم الإيرادات.. وكيل خطة النواب يطالب بفتح ملف المتأخرات الضريبية

برلمانية الوفد: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة لتفعيل الوثيقة من خلال إطار تشريعي منظم

برلمانية مطالبة بإلغاء درجات "الحافز الرياضى" لطلاب الثانوية: يفتح الباب للمحسوبية

المرصد العربى لحقوق الإنسان يحذر من تصنيف الاحتلال الإسرائيلى "الأونروا" منظمة إرهابية

المؤتمر: تحويل الدعم العينى لنقدى خطوة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية

"البرلمان العربى" يستنكر محاولة الاحتلال تصنيف وكالة أونروا "منظمة إرهابية"

الأكثر قراءة

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل