لحوم بتخفيض 40%.. "التموين" تزف بشرى سارة بمناسبة عيد الأضحى

قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الأسعار داخل الشركة تقل عن السوق بالخارج من 30 إلى 40%، مشيرًا إلى أن هناك لحوما سودانية بـ185 جنيهًا ولحوم بلدية بـ335 جنيهًا، ولحوما ضاني مستوردة بـ335 جنيهًا، واللحوم الضاني البلدي بـ360 جنيهًا.

وأضاف "السعدني" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أن اللحوم لدى الشركة آمنة تمامًا، معقبًا: "لدينا كميات كبيرة من اللحوم يتم ضخها يوميًا بشكل كبير، وهناك حوالي 10 آلاف رأس في توشكي، و5 آلاف رأس في سفاجا، و7500 رأس على حدود السودان جاهزة".

خدمات بيطرية للكشف عن الأبقار في السودان وجيبوتي

وأوضح العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أن هناك حوالي من 25 إلى 30 ألف رأس ماشية، متابعًا: "بالأمس تم ضخ حوالي 60 طنا واليوم متوسط حوالي 75 طنا، وسنصل قبل عيد الأضحى إلى 140 إلى 150 طن لحوم ما بين لحوم سودانية ولحوم طازجة".

وأكد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أن هناك لجانا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية موجودة في بلد المنشأ والمحاجر داخل مصر للكشف عن الأبقار في السودان وجيبوتي، فضلًا عن أنه فور وصولها للمحاجر يتم الكشف عليها مرة أخرى وشحنها عقب ذبحها.