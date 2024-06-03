الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهدد بالغياب عن يورو 2024.. صدمة لمنتخب إيطاليا بعد إصابة سكالفينى

جيورجيو سكالفيني
جيورجيو سكالفيني

تلقى منتخب إيطاليا صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إصابة جيورجيو سكالفيني، لاعب أتالانتا.

وتعرّض جيورجيو سكالفيني لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه أتالانتا أمام فيورنتينا، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز فيورنتينا بنتيجة 3-2.

وتعرّض جيورجيو سكالفيني لإصابة في الركبة، أجبرته على الخروج في تبديل في الدقيقة 81 من ززمن اللقاء.

إصابة سكالفيني تصدم منتخب إيطاليا 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، فإن إصابة جيورجيو سكالفيني في الركبة، قد تمنعه من المشاركة مع منتخب إيطاليا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقبلة.

وهو ما أكدته قناة "DAZN" ، التي أشارت إلى صدمة سكالفيني حتى كاد يبكي، وكان يحتاج لمساعدة أطباء أتالانتا للوصول إلى نفق الملعب.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن سكالفيني يعاني من إلتواء في الركبة، على أن يخضع لفحوصات طبية في وقت لاحق، لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة الغياب.

بينما أفاد الصحفي فابريزو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس"، أن سكالفيني أُصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، وسيغيب عن بطولة يورو 2024، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب في يناير المقبل.

ويتواجد المدافع الإيطالي، صاحب الـ20 عامًا، ضمن القائمة الأولية لمنتخب بلاده، والتي تضم 30 لاعبًا استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

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موعد مباراة منتخب إيطاليا المقبلة في يورو 2024

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا 2024، بجوار منتخبات كرواتيا، إسبانيا وألبانيا.

ويستهل منتخب إيطاليا مشواره في يورو 2024، بمواجهة ألبانيا يوم 15 يونيو، ثم مواجهة إسبانيا يوم 20 يونيو، ثم يختتمها بمواجهة كرواتيا يوم 24 من الشهر ذاته.

يذكر أن منتخب إيطاليا كان قد توّج بلقب بطولة أمم أوروبا في النسخة الماضية، عقب الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية.

سكالفيني منتخب إيطاليا جيورجيو سكالفيني أتالانتا يورو 2024

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