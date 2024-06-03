عاجل| 5 صفقات بـ3 مراكز.. الخطيب يوافق على طلبات كولر فى الميركاتو الصيفى

استقر محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول في منتصف الأسبوع الجاري لحسم العديد من الملفات المتعلقة بالصفقات الجديدة والراحلين في نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن الخطيب عقد عدة اجتماعات مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح طوال فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، وسفر كولر إلى مسقط رأسه لقضاء الإجازة التي استمرت أسبوعا عقب التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي واللجنة وافقوا بشكل مبدئي على طلبات كولر قبل سفره، والتي تتضمن التعاقد فى مراكز "المهاجم وقلب الدفاع والظهير الأيسر" في الميركاتو الصيفي المرتقب.

وأشار إلى أن كولر في تقريره الفني، طلب التعاقد مع ثنائي فى مركز قلب الدفاع بعد تمسك محمد عبدالمنعم بالاحتراف، بالإضافة إلى ظهير أيسر بعد إصابة على معلول بقطع جزئى فى وتر أكيليس ومحمد شكرى بقطع فى الرباط الصليبى وعدم قناعته بقدرات كريم الدبيس.

وأوضح المصدر أن المدير الفني للأهلي حدد التعاقد مع ثنائي في مركز قلب الهجوم أحدهما لاعب محلي والآخر أجنبي بعد الاتفاق على رحيل الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الموسم الجاري.

وتابع أن الخلاف القائم بين الخطيب وكولر على موقف اللاعبين الأجانب خاصة الثلاثي بيرسي تاو وأليو ديانج ومحمد الضاوى "كريستو"، وتتجه النية للاستغناء عن خدمات الأخير وضم بديل له في الانتقالات الصيفية.

كولر يصل القاهرة لقيادة تدريبات الأهلي

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي وصل مساء أمس، قادمًا من بلاده بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها للاطمئنان على أسرته، ويقود تدريبات الفريق اليوم الإثنين بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون.

ويستأنف الفريق تدريباته في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، بعد فترة الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 8 أيام عقب الفوز ببطولة إفريقيا.

ويخضع لاعبو الفريق الأول بنادي الأهلي لقياسات وزن قبل بداية التدريبات للوقوف على الوزن الفعلي لكل لاعب ومعاقبة أي لاعب خالف التعليمات الفنية خلال فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب التتويج باللقب الإفريقي.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له مساء الجمعة 14 يونيو الجاري.