الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التابعى.. أمير الصحافة" على شاشة "الوثائقية" قريبًا

الفيلم الوثائقي التابعي
الفيلم الوثائقي التابعي

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاجه الفيلم الوثائقي "التابعي.. أمير الصحافة"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا. 

تفاصيل فيلم التابعي.. أمير الصحافة

يوثق الفيلم سيرة أحد أهم رموز الصحافة المصرية في القرن العشرين، وهو الصحفي الكبير محمد التابعي، الذي لُقب بـ"أمير الصحافة"، حيث يتطرق إلى مراحل حياته المختلفة، بدءًا من الميلاد والطفولة، مرورًا بمراحل تشكله وتكوينه في مقتبل عمره، ويسلط الضوء على أهم التجارب الصحفية التي أسهم في تأسيسها ونجاحها. كما يستعرض عددًا من أهم المعارك الصحفية التي خاضها "التابعي" خلال فترة الحكم الملكية حتى قيام ثورة يوليو 1952، ودوره في توثيق الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر في النصف الأول من القرن العشرين من خلاله علاقاته الواسعة في الأوساط السياسية والفنية.

من هو محمد التابعي 

بدأ محمد التابعي عام 1924 بكتابة مقالات فنية في جريدة الأهرام تحت توقيع حندس، كما كتب في بداياته في روز اليوسف بدون توقيع، فقد كان يعمل موظفًا في البرلمان المصري، وكادت مقالاته السياسية أن تحدث أزمة سياسية بين الدستوريين والسعديين. استقال التابعي من وظيفته الحكومية وتفرغ للكتابة في روز اليوسف وكان ثمنها في ذلك الوقت خمسة مليمات مصرية، وتسببت مقالات التابعي السياسية القوية في زيادة توزيعها حتى أصبح ثمنها قرش صاغ. 

تم تأليف العديد من الكتب عنه ومنها سيرته الذاتية في جزءين بقلم الكاتب الصحفي الراحل صبري أبوالمجد، وكذلك من أوراق أمير الصحافة بقلم الكاتب الصحفي محمود صلاح، كما ألّف عنه حنفي المحلاوي كتاب غراميات عاشق بلاط صاحبة الجلالة، ويحكي عن أشهر غراميات التابعي في مصر وفي أوروبا. 

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