"القاهرة الإخبارية": نتنياهو دعا بن غفير للاطلاع على صفقة تبادل الأسرى

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لاجتماع اليوم للاطلاع على عرض صفقة تبادل الأسرى.

كما ذكرت وسائل الإعلام إسرائيلية، عن مسئول سياسي، أن الجيش يدعم المخطط الذي قدمه بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وفي وقت سابق، هدد الوزيران الإسرائيليان المتطرفان إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتيريتش، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، إذا ما أقرت الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتضمن ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن "الصفقة كما نشرت تفاصيلها تعني نهاية الحرب، وهذه صفقة انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل".

وأضاف، عبر حسابه على "إكس"، أن "الموافقة على مثل هذه الصفقة لا تمثل النصر المطلق، بل الهزيمة المطلقة، ولن نسمح بانتهاء الحرب دون القضاء التام على حماس".