الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء يشهد افتتاح المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الثالث "صحة إفريقيا"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأكبر "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية- مركز مصر للمعارض بالقاهرة، وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى إفريقيا، الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي على مستوى القارة الإفريقية.

ويعد مؤتمر "صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2024"، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في إفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى إفريقيا.

ويجمع المؤتمر والمعرض كل ممثلي القطاع الطبي والصحي، ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.

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وتتمثل أهم أهداف مؤتمر ومعرض "صحة إفريقيا 2024 Africa Health ExCon" في الالتزام بأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، وخاصة تطلعها نحو "إفريقيا مزدهرة" الذي يرتكز على تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز توطين الصناعات الطبية وخصوصًا الأدوية، ومواجهة التحديات التي تواجه قارة إفريقيا في هذا المجال.

منصة استراتيجية

كما يهدف المؤتمر والمعرض إلى تعزيز التبادل التجاري بين مختلف دول القارة، والذي يعد جزءًا أساسيًا آخر من أجندة الاتحاد الإفريقي، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الطبي وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.

ويعد مؤتمر "صحة إفريقيا" منصة استراتيجية هامة لتطوير القطاع الصحي في إفريقيا، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد دور مصر الرائد في مجال الرعاية الطبية، وإمكانياتها في تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى من جميع أنحاء إفريقيا.

ويحظى المؤتمر والمعرض الثالث الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، بدعم العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الطبية.

مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي Africa Health ExCon المؤتمر الطبي الافريقي الهيئة المصرية للشراء الموحد

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