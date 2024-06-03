الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

الإعدادية الأزهرية
الإعدادية الأزهرية

توفر بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية 2024والتي سيتم تفعيلها عبر الرابط بعد انتهاء عمليات تصحيح النتيجة الجارية الآن، ثم اعتمادها من شيخ الأزهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي  رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية 2024.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

تستمر حتى الآن عمليات تصحيح الامتحانات في اللجان المركزية التي خصصها الأزهر الشريف لذلك، وبعد إنتهاء عملية التصحيح تبدأ مرحلة تدقيق نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 وجمع الدرجات ثم اعتمادها وتوفيرها في المعاهد الأزهرية بالمجان للطلاب.

ومع انتهاء الامتحانات في 22 مايو الماضي فمن المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال الأسبوع الجاري.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2024

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

بوابة الأزهرالإلكترونية نتيجة الإعدادية الأزهرية 2024

يستطيع طلاب الازهر الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهرالإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية: 

أولا: الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانيًا: الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

ثالثًا: قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

رابعًا: قم بتحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

خامسًا: قم إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

سادسًا: قم الضغط على الخانة الخاصة بالإستعلام فتظهر نتيجة الطالب مباشرة

مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية وتوزيع الدرجات 

يبلغ مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، الترم الثاني 245 درجة، ليكون مجموع نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 هي 490 درجة للعام الكامل.

وجاء توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهر كالتالي: 

مادة أصول الدين: 100 درجة.

مادة اللغة العربية: 100 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة.

مادة الفقه: 50 درجة.

مادة  القرآن الكريم: 40 درجة.

مادة العلوم: 40  درجة 

مادة الدراسات الأجتماعية: 40 درجة.

txt

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس برقم الجلوس.. رابط مباشر

txt

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا عبر البوابة الالكترونية للمحافظة

نتيجة الشهادة الاعدادية بوابة الازهر الشريف الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بوابة الأزهرالإلكترونية نتيجة الإعدادية الأزهرية الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل