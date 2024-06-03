رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

توفر بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية 2024والتي سيتم تفعيلها عبر الرابط بعد انتهاء عمليات تصحيح النتيجة الجارية الآن، ثم اعتمادها من شيخ الأزهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية 2024.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

تستمر حتى الآن عمليات تصحيح الامتحانات في اللجان المركزية التي خصصها الأزهر الشريف لذلك، وبعد إنتهاء عملية التصحيح تبدأ مرحلة تدقيق نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 وجمع الدرجات ثم اعتمادها وتوفيرها في المعاهد الأزهرية بالمجان للطلاب.

ومع انتهاء الامتحانات في 22 مايو الماضي فمن المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال الأسبوع الجاري.

بوابة الأزهرالإلكترونية نتيجة الإعدادية الأزهرية 2024

يستطيع طلاب الازهر الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهرالإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانيًا: الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

ثالثًا: قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

رابعًا: قم بتحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

خامسًا: قم إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

سادسًا: قم الضغط على الخانة الخاصة بالإستعلام فتظهر نتيجة الطالب مباشرة

مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية وتوزيع الدرجات

يبلغ مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، الترم الثاني 245 درجة، ليكون مجموع نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 هي 490 درجة للعام الكامل.

وجاء توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهر كالتالي:

مادة أصول الدين: 100 درجة.

مادة اللغة العربية: 100 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة.

مادة الفقه: 50 درجة.

مادة القرآن الكريم: 40 درجة.

مادة العلوم: 40 درجة

مادة الدراسات الأجتماعية: 40 درجة.