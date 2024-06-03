الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالرحمن الطويل الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية يرصد الكواليس

عبد الرحمن الطويل
عبد الرحمن الطويل

قال عبد الرحمن الطويل، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فرع التاريخ، إن كتابه "الفسطاط وأبوابها" صدر فى أواخر العام الماضي، وقام بالتقديم للجائزة، معقبا: "كنت متفائل خير ولكن مكنتش أتوقع إني أفوز".

وأضاف الطويل، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc: "الحمد لله ربنا وفقني وكان نصيبي أكون الفائز بجائزة الدولة التشجيعية فى فرع التاريخ هذا العام". 

الفسطاط نصف تاريخ القاهرة المعاصرة

وأشار الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، إلى أن القاهرة التاريخية بمفهومها الواسع تتكون من عدة مدن تاريخية نشأت بالتتابع، وعندما أنشأت القاهرة الفاطمية على يد جوهر الصقلي فى بداية الدولة الفاطمية بدأت تأخذ الشهرة وتتوسع أكثر.

وتابع: نعرف من مصادر قديمة أن مدينة الفسطاط كانت هي المدينة الأم والأصل، وكانت بعد نشأة القاهرة لمدة 3 قرون هي المدينة الأكبر والأهم وبها كل الثقل الاقتصادي والشعبي لمدة 7 قرون، ثم بدأت الفسطاط تتراجع وتنحسر بينما القاهرة تزدهر وتتوسع عمرانيًا بشكل ضخم جدًا، وابتلعت جميع المدن السابقة بما فيها الفسطاط.

وأردف: ونسيت الفسطاط بينما تفاصيلها العمرانية كانت كثيرة جدا، ولهذا قمت بكتاب يخص هذا الأمر، لافتًا إلى أن الفسطاط هي نصف تاريخ القاهرة المعاصرة، ونصف مفهوم القاهرة التاريخية.

عبد الرحمن الطويل الكاتب عبد الرحمن الطويل الباحث عبد الرحمن الطويل الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فرع التاريخ جائزة الدولة التشجيعية فرع التاريخ

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