الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروعات، وأعمال التطوير بالتجمع الخامس.

واستهل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الجولة بالمرور على مشروع كمبوند دار مصر "المرحلة الثانية"، وكمبوند دار مصر الـ29 عمارة بالأندلس بالتجمع الثالث، ووجه بضرورة تكثيف أعمال النظافة بالشوارع العامة والأرصفة، وكذا أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالكمبوند.

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واستكمل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على سكن مصر غرب الجامعات، ومنه إلى كمبوند جنة بالتجمع الثالث، ثم استكمل جولته بتفقد مشروع سكن مصر أرض المعارض، حيث وجه بضرورة تكثيف العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والطرق والزراعة وجميع الخدمات بالمشروع، مع ضرورة البدء في طرح أماكن الخدمات بالمنطقة، لتوفير الخدمات اللازمة لملاك الوحدات بسكن مصر أرض المعارض.

مشروعات سكن مصر

واختتم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة جولته بالتجمع الثالث بالمرور على جميع مشروعات سكن مصر بالتجمع الثالث، وذلك بصحبة مسئولي جهاز التجمع الثالث، حيث وجه بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وتنسيق الموقع بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة، مع التأكيد على إنهاء أى مرمات بالطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أى أعمال إصلاحات "مرافق- كهرباء- غاز".

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وشدد رئيس جهاز القاهرة الجديدة على ضرورة متابعة أي مخالفات بمشروعات سكن مصر ودار مصر، للحفاظ على المظهر الجمالي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجهًا جميع التنفيذيين من الجهاز بضرورة استمرار التواصل مع السكان وتلبية مطالبهم بما لا يتعارض مع القانون واللوائح، وطبقًا لكراسات الشروط المنظمة لذلك.
وفي السياق ذاته، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، بالمرور على مناطق مختلفة من التجمع الخامس، يرافقه المهندس حاتم بكر، مدير إدارة الطرق بالمدينة، حيث تم المرور على مناطق الإسكان العائلي بالتجمع الخامس، لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الإسكان العائلي من "أرصفة- طرق- زراعة".

تطوير الأرصفة المتهالكة بالحي

واستكمل المهندس عبدالرءوف الغيطى، الجولة بالمرور على حى الشويفات، حيث يتم تطوير الأرصفة المتهالكة بالحي، بجانب التأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل أحياء التجمع الخامس، وكذا التنبيه بشكل عام على مسئولي الجهاز بضرورة الاهتمام اليومى بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية والمحاور الداخلية، وإزالة أي إشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال ومناطق الخدمات.

كما تابع المهندس عبد الرءوف الغيطى، والمهندسة ريهام حسن، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، سير العمل بالحى الرابع والحى الثالث ومقار رؤساء الأحياء بالتجمع الخامس، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام بنظافة شوارع وأرصفة جميع الأحياء وبالأخص "مناور العمارات والمسطحات الخضراء"، والاهتمام بأعمال صيانة الزراعة والطرق.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
القاهرة الجديدة سكن مصر دار مصر جنة أعمال التطوير أعمال النظافة

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