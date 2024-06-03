انضمت الفنانة عايدة رياض، لأسرة وأبطال مسلسل "برغم القانون" الذي تخوض بطولته النجمة إيمان العاصي ومن إخراج شادي عبد السلام.

عايدة رياض تنضم لأسرة مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصى

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "برغم القانون" خلال موسم مسلسلات الأوف سيزون 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتجري حاليا عايدة رياض، جلسات عمل مكثفة مع المخرج شادي عبد السلام، للوقوف على الخطوط العريضة للعمل استعدادا لانطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

التفاصيل الكاملة لمسلسل "برغم القانون"

وفى سياق متصل، تجرى حاليا الجهة المنتجة للمسلسل مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاقد مع عدد من الفنانين لتكون القائمة الخاصة بأبطال المسلسل الأولية حتى الآن الفنانة إيمان العاصي، والفنان وليد فواز، والفنانة رحاب الجمل، والفنانة جوري بكر، وجارٍ التعاقد مع باقي نجوم العمل الفني، وهو من تأليف ريمون مقار وسيناريو وحوار نجلاء الحديني، ومن إخراج شادي عبد السلام.

ويستعد المخرج شادي عبدالسلام لتصوير حلقات المسلسل خلال الأيام المقبلة، حيث يتم بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل، ومعاينة أماكن التصوير الخارجي، كما أنه من المفترض أن تستعين مجموعة فنون مصر ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب.

أحداث مسلسل برغم القانون

ويسجل مسلسل برغم القانون، البطولة المطلقة الأولى للفنانة إيمان العاصي، فى عالم الدراما، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية.

آخر أعمال عايدة رياض

جدير بالذكر أن عايدة رياض شاركت مؤخرا فى أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" الذي عرض فى موسم رمضان الماضي، وهو بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.