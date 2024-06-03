الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ليكيب»: ريال مدريد يعلن تعاقده مع كيليان مبابى اليوم

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع النادي ومن المقرر أن ينضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن ريال مدريد سيعلن عن التعاقد مع كيليان مبابي اليوم الإثنين، على أن يتم تقديمه رسميًا للجماهير بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا 2024.

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وأفادت الصحيفة أن مبابي وقع عقدًا مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم، ليرتبط مع النادي حتى عام 2029.

ولعب مبابي 48 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في الموسم المنصرم، وسجل 44 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

وأشارت ليكيب إلى أن مبابي يكرس جهده وتركيزه في الوقت الحالي على منتخب بلاده استعدادًا لخوض بطولة أمم أوروبا.

مسيرة مبابى مع الأندية

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

ومثل كيليان مبابي المنتخب الفرنسي في مرحلتي تحت 17 و19 عامًا قبل أن ينضم للمنتخب الأول ويشارك للمرة الأولى في 25 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين لعب 77 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 31 لزملائه في الفريق.

كيليان مبابي ريال مدريد الانتقالات الصيفية باريس سان جيرمان الدوري الاسباني

الأكثر قراءة

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل