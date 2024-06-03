«ليكيب»: ريال مدريد يعلن تعاقده مع كيليان مبابى اليوم

كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع النادي ومن المقرر أن ينضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن ريال مدريد سيعلن عن التعاقد مع كيليان مبابي اليوم الإثنين، على أن يتم تقديمه رسميًا للجماهير بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا 2024.

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وأفادت الصحيفة أن مبابي وقع عقدًا مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم، ليرتبط مع النادي حتى عام 2029.

ولعب مبابي 48 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في الموسم المنصرم، وسجل 44 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

وأشارت ليكيب إلى أن مبابي يكرس جهده وتركيزه في الوقت الحالي على منتخب بلاده استعدادًا لخوض بطولة أمم أوروبا.

مسيرة مبابى مع الأندية

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

ومثل كيليان مبابي المنتخب الفرنسي في مرحلتي تحت 17 و19 عامًا قبل أن ينضم للمنتخب الأول ويشارك للمرة الأولى في 25 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين لعب 77 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 31 لزملائه في الفريق.