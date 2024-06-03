الأهلى يستقر على تمديد وتعديل عقد مروان عطية وأحمد عبدالقادر

كلفت إدارة الكرة بنادي الأهلى خالد بيبو مدير الكرة بالجلوس مع الثنائي أحمد عبدالقادر ومروان عطية عقب عودة التدريبات الجماعية لحسم موقف تمديد تعاقدهما الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن أن خالد بيبو اتفق على عقد جلسة مع أحمد عبدالقادر نظراً لوجود مروان عطية في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب ترغب في الحفاظ على بعض العناصر الأساسية للفترة المقبلة على أن يتم تعديل وتمديد عقود اللاعبين مالياً خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة الكرة بنادي الأهلي وافقت على رفع اللاعبين من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ليحصل على 12 مليون جنيه فى الموسم.

الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة فاركو اليوم

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي 25 مايو الماضي.

ومنح السويسري مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية وذلك بعد أن توج الفريق بلقب دوري الأبطال، وذلك من أجل إراحة اللاعبين من ضغط المباريات الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأحمر، لأولى مواجهاته أمام فاركو ضمن مباراته المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر لبطولة الدوري المصري في غياب اللاعبين الدوليين لارتباط المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم والمنتخب الأوليمبي الذي يستعد لأوليمبياد باريس.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي قد حرص على مصاحبة لاعبي الأهلي عند انضمامهم ‏لمعسكر المنتخب الوطني وعقد جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني ‏للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.

وتمنى بيبو ‏التوفيق للمنتخب وجهازه، حتى يحقق النتائج المرجوة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ‏والتأهل لكأس العالم 2026.‏