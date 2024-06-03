الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء وطبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

تراجع أسعارالطيور  داخل السوق المصري وبشكل خاص الدواجن البيضاء، كما انخفض البيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 3 يونيو  2024، وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن ولمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ورصد ضمن أسعار الطيور بعد التراجع الملحوظ بالبورصة، إذ وصلت أسعار الفراخ البيضاء لنحو 91 جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 101 جنيهات. 

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أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 3 يونيو 

تعرض “الدستور”  للقراء أسعار الطيور والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين  3 يونيو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 91 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ101 جينهات.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي الاثنين 3يونيو 2024  في بورصة الدواجن ما بين 115 لـ120 جنيها وتصل للمستهلك بـ125 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاثنين 3 يونيو   2024 في بورصة الدواجن 116 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ120 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم الاثنين 3 يونيو 2023 

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الاثنين 3 يونيو   2024 في بورصة الدواجن 130 جنيها ويصل للمستهلك بـ140 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الاثنين 3 يونيو   2024 في بورصة الدواجن 131 جنيها ويصل للمستهلك بـ 141 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاثنين 3 يونيو   2024 في بورصة الدواجن 133 جنيها ويصل للمستهلك بـ 140 جنيها.

الفراخ البيضاء ب105 للمستهلك.. اسعار الدواجن والبيض في الاسواق

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الاثنين 3-6-2024

أسعار البانيه اليوم الاثنين 3 يونيو 2024  

وسجل سعر البانيه اليوم الاثنين 190 جنيها وتصل للمستهلك 200 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم الاثنين 3يونيو 2024  

ووصل سعر  "الأوراك" اليوم الاثنين 3 يونيو   80 جنيها وتصل إلى المستهلك 90 جنيه.

وحل سعر "الصدور" اليوم الاثنين 3 يونيو  2024 مايو 130 جنيها وتصل المستهلك 135 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 بين 80 إلى 90 جنيه للكيلو.

وسجل أسعار "الأجنحة" اليوم الاثنين 3 يونيو 2024  بـ55 جنيها وتصل المستهلك 60 جنيها.

وقدر سعر "الهياكل" اليوم الاثنين 3 يونيو 2024  بـ35 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.

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