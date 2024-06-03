الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللجنة الإقتصادية بـ"تجارية الإسماعيلية" تناقش اتفاقية المحاسبة الضريبية لتجار الذهب

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبلت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تهم قطاع التجار منها اتفاقية المحاسبة الضريبية لتجار الذهب.

جاء ذلك في حضور أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، وأحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، محمد فايق عضو مجلس الإدارة، الدكتور سامح عبد الجواد، عبد الفتاح الشرقاوي مفتشين ضرائب، مصطفي يس مسئول العلاقات العامة بالمصلحة.

تفاصيل الاجتماع

وأكد أكرم الشافعي، إنه في إطار تطبيق خطة لمنح التسهيلات للتجار بالإسماعيلية، فقد اتفق مجلس إدارة الغرفة التجارية مع إحدي شركات اصدار الختم والتوقيع الإلكتروني في مقر الغرفة بمنح التجار تخفيضات وتسهيلات غير مسبوقة.

مناقشة اتفاقية تجار الذهب وطريقة محاسبة الضرائب

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة اتفاقية تجار الذهب وطريقة محاسبة الضرائب عن سنوات 2016 إلى 2020 والتي تم الإتفاق عليها بين شعبة المصوغات ومصلحة الضرائب.

من جانبه أكد الدكتور شريف شوقي خلال الاجتماع، على أهمية تطبيق القانون وعدم حدوث أي تجاوز من شأنها عرقلة العمل لصالح تجار الإسماعيلية وعدم ربط المساهمة التكافلية بتحصيل الضريبة، كما أعلن أنه تيسيرا للتجار وممثليهم من المحاسبين، تقرر عدم ربط إصدار وثيقة البيانات أو صورة طبق الأصل من الإقرار الضريبي بسداد المساهمة التكافلية.

وأضاف أنه على أتم الاستعداد لمناقشة أو دراسة أي مشكلات تخص التجار والمحاسبين ، قد تواجههم أثناء قيامهم بأعمالهم وقد وعد بالعمل على حلها، مؤكدا أن مكتبه مفتوح على مدار الساعة.

حرص اللجنة على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه التجار وخلق جسور تواصل مع الأجهزة المعنية

من جانبه، أكد الدكتور حسن الخباز، علي حرص اللجنة على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه التجار وخلق جسور تواصل بين الأجهزة المعنية لخلق مناخ عمل يتيح فرص استثمارية أكبر تعود على الاقتصاد الوطني.

وأشار المحاسب القانوني احمد بخيت، سكرتير عام اللجنة الاقتصادية، إلى أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع ممثلي مصلحة الضرائب كخطوة في طريق تعزيز العلاقة بين مصلحة الضرائب والتجار وممثليهم من المحاسبين القانونيين بما يساعد على تسهيلات اعمال التجار المحاسبين ويحافظ على حق مصلحة الضرائب والدولة.

الغرفة التجارية تفتح أبوابها أمام جميع التجار لتلقي أي شكاوى

وقال احمد سامي سليم، ان الغرفة التجارية تفتح أبوابها أمام جميع التجار لتلقي أي شكاوى أو استفسارات وتعمل جاهدة علي حلها تيسيرا لهم.

واختتم محمد فايق، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة أكرم الشافعي يولي اهتماما كبيرا بتذليل أي عقبات من شأنها عرقلة نشاط تجار الإسماعيلية.

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