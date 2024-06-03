الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "سما كلينك"

أرشيفية
أرشيفية

أجلت محكمة مدينة نصر، اليوم الإثنين، أولى  جلسات محاكمة المتهمين في قضية "سما كلينك"، واثنين آخرين، لاتهامهم بالإهمال الطبي وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب، في القضية رقم 7104/ 2024 جنح أول مدينة نصر 2024/05/1 لجلسة 24 يونيو الجاري، للاطلاع. 

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، أنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا عيادة قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيد بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشريين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.

محكمة مدينة نصر سما كلينك الإهمال الطبي انتحال صفة طبيب

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بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين فى "سما كلينك"

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