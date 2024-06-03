الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"دواعي السفر" يواصل تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

واصل مسلسل “دواعي السفر” من بطولة أمير عيد وكامل الباشا تصدره لقائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it. 

 

وحاز العمل على إعجاب المشاهدين منذ انطلاق الحلقة الأولى له منتصف شهر مايو الماضي. 

 

وتصدر مسلسل دواعي السفر نسب مشاهدة منصة watch it والذي يعرض عليها العمل بشكل حصري، محققا حالة رواج كبيرة على المنصة، ومتصدرًا لكل الأعمال التي يعرض عليها.

مواعيد عرض مسلسل دواعي السفر 

تطرح منصة watch it بعد غد الأربعاء الحلقتين السابعة والثامنة من مسلسل دواعي السفر. 

 

ويُعرض المسلسل بشكل حصري عبر منصة "watch it"، كل أربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

قصة مسلسل دواعي السفر 


مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات تدور أحداثه في إطار درامي عن “إبراهيم الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب "غير المتزوج، والذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن يحقق شهرةً ونجاحًا كبيرًا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار.

 

أبطال مسلسل دواعي السفر 


مسلسل “دواعي السفر”، بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

 

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل.

 

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

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