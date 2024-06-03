الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة الجديدة فى الخصوص وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة الجديدة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لمتابعة انتظام أعمال النظافة والجمع من الوحدات السكنية والتجارية، وكيفية تعامل شركة نهضة مصر مع كمية المخلفات المتولدة يوميًا، ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع، ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية، وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع من خلال منظومة النظافة الجديدة بمدينتى الخصوص وشبرا الخيمة.

تفاصيل الجولة

وشملت الجولة المرور بمدينة الخصوص على الحملة الميكانيكية، ومحور الخصوص الجديد، وشارع 15 مايو، ومحور الفريق العصار، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، ومحيط مستشفى الناس، وامتداد شارع أحمد حلمي.

تفقد الحملة الميكانيكية بالخصوص

وتفقد محافظ القليوبية الحملة الميكانيكية بالخصوص، لمتابعة سير العمل للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، والتي تم تسليمها لشركة النظافة، كما تم المرور بمحور مدينة الخصوص، موجهًا باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بالشوارع.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة اهتمام شركة نهضة مصر بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع، وانتشار العمالة بالشكل الكامل، والتزام العاملين بارتداء الزي الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية، وذلك بجانب الشوارع الرئيسية. 

وفي ختام الجولة، تفقد الهجان المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع أي تراكمات للمخلفات ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة، موجهًا بضرورة تكثيف عدد العمالة وعدد المعدات والورديات على مدار اليوم، لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه، جاء ذلك بحضور كل من اللواء أحمد شريف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عزالدين يحيي مدير عام فرع القاهرة الكبرى، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

محافظ القليوبية منظومة النظافة الجمع السكني جولة مفاجئة عبدالحميد الهجان

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