الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفراخ البيضاء ب105 للمستهلك.. اسعار الدواجن والبيض في الاسواق

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الاثنين، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 93 جنيها في المزرعة، يصل إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك وسجلت اسعار الفراخ البلدي 118 جنيها في المزرعة، و125 و145 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار  مقطعات الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الأوراك بين 95 و 110 جنيهًات للكيلو. وسجلت أسعار البانيه من 195 إلى 225 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب كل منطقة، وسجلت الصدور بالعظم 135 جنيها للكيلو، وسعر الأجنحة بين 65 و75 جنيهًا للكيلو، وسعر الهياكل ما بين 46 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الامهات

وسجلت الفراخ الأمهات البيضاء 85 جنيهًا في المزرعة، و 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك، والبط  الفرنساوي  85 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 130 جنيها، وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 140 جنيها للمستهلك، وسعر كرتونة الأحمر 125 جنيها في المزرعة، تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 135 و140 جنيها.

 تراجع أسعار الدواجن بعد رمضان

ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن أسعار الدواجن تراجعت بعد شهر رمضان أى أقل من 75 جنيها، وجاءت الموجة الحارة لتؤثر على المزارع.

الفراخ البيضاء ب105 للمستهلك أسعار الدواجن والبيض

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