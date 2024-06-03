الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بإنهاء حياة شاب فى بدر

آرشيفية
آرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ4 متهمين بقتل شاب بدائرة قسم شرطة بدر، في القضية رقم 7809 لسنة 2023 جنايات بدر، بعد ظهور أعراض إقلاع المخدرات عليه.

المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بإنهاء حياة شاب فى بدر

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين في يوم 21 أكتوبر 2023 بدائرة قسم بدر، محافظة القاهرة، ضربوا المجني عليه "طارق" عمدا مع سبق الإصرار، حيث إنهم لا يمتهنون الطب ولا يعلمون فنون التداوي والاستشفاء من الداء، وظنوا دون صحة بمقدرتهم على إقلاع من ابتلوا بتعاطي المواد المخدرة، وعند ظهور أعراض الإقلاع على المجني عليه وهو رهان قبضتهم قام الثاني والثالث بإحكام السيطرة عليه أرضا، بينما قام الأول بتسديد عدة ضربات له بعموم جسده، غير مهتم لمواضع تلك الضربات، وما يمكن أن ينجم عنها من مضاعفات، حتى حدثت ما به من إصابات بتقرير الصفة التشريحية.

وزارة الداخلية امن القاهرة حكم المحكمة النيابة العامة حبس سرقة إنهاء حياة شاب في بدر المشدد 10 سنوات

مواد متعلقة

بعد استلامها التقرير النفسي.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة قاتل الطفلة "جانيت" غدا

الأكثر قراءة

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل