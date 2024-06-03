قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ4 متهمين بقتل شاب بدائرة قسم شرطة بدر، في القضية رقم 7809 لسنة 2023 جنايات بدر، بعد ظهور أعراض إقلاع المخدرات عليه.

المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بإنهاء حياة شاب فى بدر

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين في يوم 21 أكتوبر 2023 بدائرة قسم بدر، محافظة القاهرة، ضربوا المجني عليه "طارق" عمدا مع سبق الإصرار، حيث إنهم لا يمتهنون الطب ولا يعلمون فنون التداوي والاستشفاء من الداء، وظنوا دون صحة بمقدرتهم على إقلاع من ابتلوا بتعاطي المواد المخدرة، وعند ظهور أعراض الإقلاع على المجني عليه وهو رهان قبضتهم قام الثاني والثالث بإحكام السيطرة عليه أرضا، بينما قام الأول بتسديد عدة ضربات له بعموم جسده، غير مهتم لمواضع تلك الضربات، وما يمكن أن ينجم عنها من مضاعفات، حتى حدثت ما به من إصابات بتقرير الصفة التشريحية.