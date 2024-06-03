الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بـ6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

أصيب شخصان إثر انقلاب  موتوسيكل أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر لتلقي العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

وكانت بداية الواقعة عندما  تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انقلاب موتوسيكل 6 أكتوبر رجال الإسعاف مستشفى المركزي الإجراءات القانونية

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