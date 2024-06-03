"سموتريتش": لن نسمح بإتمام "صفقة التبادل" مع حماس

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ناقش مع حاخامات حزبه استمرار المشاركة في حكومة الطوارئ إذا تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

وأوضح سموتريتش، أنه لا ينوي السماح بصفقة تبادل وسيواصل إجراء المشاورات بشأن السيناريوهات المختلفة إذا تم التوصل إلى اتفاق حول مقترح بايدن.

وتعهد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بإعطاء الدعم لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإتمام صفقة وقف إطلاق النار في غزة بعد الإنذار الذي وجهه كل من وزير الأمن الداخلي بن غفير، ووزير المالية سموتريتش.

وقال هرتسوج، عبر حسابه على منصة "إكس": "أود أن أشكر الرئيس بايدن على خطابه وجهوده المستمرة من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

وأضاف: "في هذا السياق، أبلغت رئيس الوزراء بأنني سأقدم له وللحكومة دعمي الكامل للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن".