"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية تستهدف أقصى المناطق الشرقية لخان يونس

قال يوسف أبوكويك، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت أقصى المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فضلًا عن استهداف الاحتلال المنازل السكنية في المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية.

ونوه، في رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين، إلى ارتفاع أعداد الشهداء، حيث ارتقى 4 شهداء من قصف الاحتلال منزلين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فضلًا عن 6 شهداء بينهم أطفال في قصف للطيران الإسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وأيضًا 10 شهداء بينهم أطفال خلال استهداف عدد من المنازل بمحيط مستشفى غزة الأوروبي.

وفي وقت سابق، قالت إيناس حمدان، مديرة إعلام "الأونروا" بغزة، خلال مداخلة هاتفية، لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وإن الأزمة الإنسانية في القطاع تزداد تعقيدًا، مؤكدة تكدس أعداد كبيرة من الفلسطينيين في مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برًا وبحرًا وجوًا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36.379 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82.407 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.