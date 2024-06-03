الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بـMicrosoft يثير القلق

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أطلق مبتكرو Microsoft Recall تحذيرًا عاجلًا بشأن دقة الأداة بشكل مثير للقلق، مما يشير إلى ضرورة لإجراء استدعاء من Microsoft.

أثار برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد لعملاق الكمبيوتر Microsoft القلق بين خبراء الإنترنت، حيث يقوم بالتقاط لقطات شاشة لنشاط المستخدم كل خمس ثوانٍ، بحسب صحيفة نيويورك بوست.

وحذر الدكتور كريس شريشاك، مستشار الذكاء الاصطناعي والخصوصية، هيئة الإذاعة البريطانية من أن هذا الأمر قد يتسبب في كوابيس للخصوصية.

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ما هو برنامج RECALL

برنامج "Recall" جزء من واجهة "AI Co-Pilot" الجديدة، ومن خلاله تفتخر مايكروسوفت بقدرتها على مساعدة المستخدمين على تتبع خطواتهم بطريقة غير رسمية من الناحية الفنية.

يمكن للبرنامج قراءة المصطلحات والكلمات الرئيسية في لقطات الشاشة، ومن ثم مسح تلك الصور ومطابقتها مع لقطات الشاشة ذات الصلة.

وقالت مايكروسوفت إن لقطات الشاشة تُخزن محليًا على جهاز الشخص ولا يمكن الوصول إليها من مصادر خارجية، ولكن خبراء الخصوصية يعبرون عن قلقهم بشأن استخدام البيانات الحساسة.

تجري الحكومات في جميع أنحاء العالم استفسارات مع مايكروسوفت لفهم كيفية حماية خصوصية المستخدم.

على الرغم من أن السياسة الحالية تفضل الخصوصية، يشعر البعض بالقلق من التغيرات المستقبلية والاستفادة السهلة من المعلومات الحساسة.

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