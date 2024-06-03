الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط وإحضار مخرج شهير لاتهامه بابتزاز فتاة

أرشيفية
أرشيفية

قررت  جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الإثنين، ضبط وإحضار مخرج سينمائي، بعد اتهامه بابتزاز وتهديد إحدى الفتيات بصور التقطها من أجزاء في جسدها خلسة، خلال تصوير عمل سينمائي بلوكيشن التصوير.

ضبط وإحضار مخرج شهير لاتهامه بابتزاز فتاة

وكانت قد تقدمت إحدى الفتيات ببلاغ للنائب العام، ضد مخرج سينمائي شهير، تتهمه بابتزازها وتهديدها بصور التقطها من أجزاء في جسدها خلسة، خلال تصوير عمل سينمائي بلوكيشن التصوير.

وذكرت الفتاة في بلاغها الذي حمل رقم 32896، عرائض النائب العام لسنة 2024، أنه خلال وجودها في لوكيشن تصوير لأحد الأعمال السنيمائية بصحبة مخرج شهير وآخرين، تفاجأت بأحد طاقم العمل يلفت نظرها إلى أن المخرج يصورها دون علمها، وعندما واجهت المخرج بذلك أنكر ذلك، وحدثت مشادة بينهما، على إثرها تركت الفتاة لوكيشن العمل وانصرفت.

وأوضحت الفتاة، في بلاغها، أنه في اليوم التالي تفاجأت برسالة على الواتساب بصورة خادشة لها من المخرج الشهير يبتزها ويطلب منها إذا لم تصمت وتنهي الموضوع، سينشر باقي الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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