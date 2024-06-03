الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتدى الشعر المصري يناقش "راهن القصة القصيرة ومستقبلها".. الليلة

راهن القصة القصيرة
راهن القصة القصيرة

راهن القصة القصيرة ومستقبلها، محور الأمسية التي ينظمها منتدى الشعر المصري بالمقر الرئيسي لحزب التجمع بمقره الكائن في شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، في السابعة مساء اليوم.

 

تفاصيل أمسية راهن القصة القصيرة ومستقبلها 

 

ففي السابعة مساء اليوم، تُعقد بحزب التجمع، مائدة مستديرة  تحت عنوان "راهن القصة القصيرة ومستقبلها في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الشعر المصري.

 

يدير المائدة الكاتب الشاعر علي عطا، ويشارك فيها كل من الكاتب والناقد سيد الوكيل، والكاتب خالد إسماعيل، والكاتب سعيد نوح، والكاتب حسين عبد الرحيم، والكاتبة والناقدة هويدا صالح، والكاتب والناقد عبد الكريم الحجراوي. 

 

ويتضمن لقاء “راهن القصة القصيرة ومستقبلها في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي”، مناقشة موضوعه الرئيسي، وتتخلله قراءات للمشاركين فيها عموما ولعدد من أعضاء موقع "مدوَّنة صدى ذاكرة القصة المصرية" التي أسسها ويشرف عليها سيد الوكيل. 

 

ويهتم هذا الموقع الإلكتروني ــ صدى ذاكرة القصة المصرية ــ  بالقصة القصيرة نقدا وإبداعا، كما يسمح بنشر المقالات ذات الرؤى الثقافية والفنية كالفن التشكيلي والمسرح والسينما.. إلخ. وهو بذلك يعتبر من أهم المنابر المعنية بهذا الفن خصوصا في جهده لاكتشاف وتقديم أصوات جديدة من مختلف محافظات مصر. فضلا عن المنطقة العربية.

 

كما تتضمن أمسية راهن القصة القصيرة ومستقبلها، الاحتفاء بصدور المجموعة القصصية "يجري في ملابسه كالضليل" للكاتب حسين عبد الرحيم، ومجموعة "مقتل بخيتة القصاصة" لخالد إسماعيل، ومجموعة "الصنف: حكاية الصبية والملاك" لسعيد نوح.

 

يذكر أن منتدى الشعر المصري، تأسس قبل نحو أربع سنوات، ووضع بيانه التأسيسي الشاعر الراحل محمود قرني ويترأس مجلس أمنائه الكاتب والمفكر نبيل عبد الفتاح، ويتولى التنسيق العام لأنشطته الشاعر عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة "أدب ونقد". 

 

ويعقد المنتدى ندوتين شهريا في سياق اهتمامه بإبداع الأدب ونقده وبالأعمال ذات الطابع الفكري، وبالقضايا الثقافية بشكل عام. ومن بين مؤسسيه الشاعر إبراهيم داود، والشاعر والناقد محمد السيد إسماعيل، والأكاديمي الراحل شاكر عبد الحميد، والشاعران الراحلان إيهاب خليفة وفتحي عبد الله. ويمنح المنتدى جائزة سنوية في الشعر باسم الشاعر الراحل حلمي سالم.

 

القصة القصيرة منتدي الشعر المصري الذكاء الاصطناعي الكاتب سيد الوكيل القاص سعيد نوح يوسف إدريس

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