إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة بطريق الواحات

أصيب شخص صباح اليوم الاثنين، في حادث بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أعلى طريق الواحات الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

تفاصيل الحادث

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.