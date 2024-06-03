ميرفانا ماهر: شبكات السلطة والمال بدأ بملف صحفي والنقابة حفزتني له

فازت الكاتبة الصحفية والباحثة ميرفانا ماهر بجائزة الدولة التشجيعية في فرع علوم الإدارة، وذلك عن كتابها "شبكات السلطة والمال" الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وأجرت جريدة حرف الإلكترونية التابعة لمؤسسة الدستور حوارا مع ميرفانا ماهر سوف ينشر قريبا، ومن ضمن سياق الحوار تحدثت عن كيف جاء كتابها شبكات السلطة والمال.

تقول ميرفانا ماهر: "الكتاب جاءت فكرته عام 2019، بعد 6 سنوات من متابعتي لملف تعارض المصالح في مصر، وهو ملف عملت عليه صحفيا منذ عام 2013 وتقريبا كنت الصحفية الوحيدة التي تكتب عنه، عندما أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قانون تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وتحديدا عندما رصدت حالات متعددة لتعارض المصالح للمسئولين في المؤسسات المالية مثل البورصة والرقابة المالية وهيئة الاستثمار.

وتضيف ميرفانا ماهر عن كتابها “شبكات السلطة والمال”:" استمرت متابعتي للقضية طوال سنوات داخل المؤسسات الحكومية والوزارات حتى حلول عام 2016، وقيامي بتغطية أخبار مجلس النواب، مع بدء أول أدوار انعقاد الفصل التشريعي له، واستطعت رصد كثير من المواقف والإجراءات التي اتخذت بفعل ضغط من جماعات المصالح، سواء داخل المجلس أو خارجه من خلال متابعاتي لأداء اللجان البرلمانية، التي تعتبر مطبخ المجلس لقوانينه.

وتختتم “ماهر”:" في عام 2017 حصلت على جائزة نقابة الصحفيين عن حملة بعنوان "تعارض المصالح"، وهو ما شجعني على مواصلة العمل على الملف خلال السنوات التالية، خاصة وأن هذه الظاهرة قلما تتناولها وسائل الإعلام أو الكتابات الاقتصادية بشكل خاص، أو تمنحها المؤسسات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، ما تستحق من الاهتمام والدراسة، رغم أن لها عدة جوانب اقتصادية، وقانونية، وسياسية، واجتماعية.

يشار إلى أن “ميرفانا ماهر”، صحفية وباحثة متخصصة في الشئون الاقتصادية والبرلمانية، ومدرب معتمد تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2010 ودرست ريادة الأعمال وإدارة الشركات الناشئة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2020، حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة الصحافة المصرية عن حملة صحفية تحت عنوان "تعارض المصالح"، وجائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية 3 مرات، وجائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.