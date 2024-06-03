حالة الطقس اليوم الإثنين 3 يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الإثنين 3 يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم الاثنين 3 يونيو

ويتوقع خبراء الطقس أن يسود البلاد أجواء شديدة الحرارة بالنهار على أغلب الأنحاء، فيما سيصبح الجو حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، ويميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ابرز الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس اليوم الإثنين 3 يونيو، إذ تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية، مع احتمالية إثارتها للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات خاصة علي المناطق المكشوفة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.15 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الأرصاد، حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 4 يونيو حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد بينما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع استمرار الموجة الحارة على كافة الأنحاء حتى يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو.

من المتوقع أن يصاحب حالة الطقس رياح نشطة على المناطق المكشوفة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أوضحت الأرصاد أن الطقس من اليوم الاثنين 3 يونيو إلى الأربعاء 5 من نفس الشهر، من المتوقع أن تشهد نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل، خلال الموجة الحارة 44 درجة على جنوب الصعيد، وتتراوح الموجة الحارة الجديدة من حارة إلى شديدة الحرارة، ومستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

يشهد طقس الإسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب الجمهورية خلال الفترة الحالية، حيث تتجاوز درجات الحرارة 30 مئوية في عدة مناطق.

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، استمرار ارتفاع في درجات الحرارة لليوم الرابع على التوالي؛ حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على مختلف الأنحاء، مع هدوء للرياح.