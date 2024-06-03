الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصدير 90 ألف طن فوسفات وتداول 110 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 7 سفن وتم تداول 110000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 790 شاحنة و145 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 408 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 105500 طن بضائع، 382  شاحنة و10 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر السفينة AKSON SERIN على متنها 42 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة NEW SEAS JADE على متنها 48 ألف طن فوسفات تصدير إلى جدة والعبارة أمل، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهي أمل، الرياض والحرية2، وغادرت السفينتان الرياض والحرية1.

كما شهد ميناء نويبع تداول 4800 طن، 395 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع  سفن وهي ايلة، كوين نفرتيتي، بريدج  واور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة MUSCANG1 علي متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3780 راكبًا بموانيها.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات بضائع سفن ميناء سفاجا ميناء نويبع

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