الإثنين 03 يونيو 2024
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حملة لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور (صور)

المهندس أحمد رشاد
المهندس أحمد رشاد

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه لا تهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على الإدارات التنفيذية ورؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات فور رصدها. 

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وفي هذا السياق، كلَّف المهندس أحمد رشاد، بتشكيل حملة تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز ولجنة الإزالات والغلق والسحب بمعاونة شرطة التعمير للمرور وتفقد شوارع وأحياء المدينة، كما تم تحرير محاضر للمخالفة القانونية للاشترطات البنائية. 

أرقام المباني المخالفة للاشترطات البنائية بالعبور 

وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ أعمال الإزالة فورية لأعمدة مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة ١٧٥ محلية ١، كما تم تنفيذ أعمال الإزالة فورية لأعمدة غرف سطح بالقطعه ٩٢  محليه ٣٤أ بالحي الثاني. 

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، أن الحملة قامت برصد مخالفة بالقطعة ٢٧ بلوك ١٦٠٢٠ بالحي الخامس والشروع في عمل زيادة للنسبة البنائية لغرف السطح، كما تم تنفيذ أعمال الإزالة فورية لأعمدة مخالفة زيادة عن النسبه البنائية بالقطعة رقم ١١بلوك ١٦٠٣٨ بالحي الخامس، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة عن عن النسبه البنائية لغرف السطح بالقطعة ٤١بلوك١٥١١٢بيت الوطن بالحي السابع.

وأفاد المهندس أحمد رشاد، أن الحملة استمرت حتى الساعة الأولى من الليل، حيث نفَّذت أعمال إزالة فورية لمبانٍ مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم ٢٢ بلوك ١٨٠٨٢، وكذلك القطعة رقم ١٧بلوك ١٨٠٧٤ بالحي التاسع.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ علي الادوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأكد المهندس أحمد رشاد، أن جهاز المدينة مستمر في تشكيل الحملات اللازمة حتى إزالة الإشغالات والمخالفات وإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني إلى شوارع المدينة.

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