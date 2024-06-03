الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للجرام والأوقية.. سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وذلك لرغبة الكثيرون في شراء مشغولات ذهبية، حيث استقر الذهب في بداية التعاملات اليوم نفس سعر امس بعد ارتفاعة حوالي 100 جنيها في كافة الأعيرة، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء اليوم الاثنين 3  يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الاثنين 3 يونيو  2024، حوالي 3554.25 جنيها للبيع و3531.05 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

أسعار الذهب تواصل الانخفاض وإليك أبرز الأسباب والعوامل

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3110 جنيها للبيع و3090.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2665.75 جنيها للبيع و2648.05 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2073.25 جنيه للبيع 2060.00 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3258.00 جنيه للبيع 3237.25 جنيه للشراء.

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

txt

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 2345.80 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.15% إلى 2325.19 دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الاثنين 3يونيو في مصر نحو 3110 جنيها للبيع و3090 جنيهات للشراء.

سعر الذهب الجنيه المصري الذهب عالمي ا سعر الذهب اليوم للبيع والشراء مصر كم سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب بالدولار

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل