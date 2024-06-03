الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 110 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 110000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 790 شاحنة و145 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 408 شاحنات و135 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 105500 طن بضائع، 382  شاحنة و10 سيارات. 

تصدير 90 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

ويستعد  ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر السفينة AKSON SERIN على متنها 42 الف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة NEW SEAS JADE على متنها 48 ألف طن فوسفات تصدير إلى جدة والعبارة أمل، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال 3 سفن وهي امل، الرياض والحرية 2 وغادرت السفينتين الرياض والحرية 1، كما شهد ميناء نويبع تداول 4800 طن، 395 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع  سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي ، بريدج  واور . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة MUSCANG1 علي متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان .

txt

وزارة النقل تُطلق 7 ممرات لوجستية لتعزيز التجارة الدولية وربط مصر بالعالم


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3780 راكب بموانيها

جدير بالذكر أن  وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة  مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى  ،  وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2 ، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

txt

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بميناءى الإسكندرية والدخيلة

 ويهدف انشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء ، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.

هيئة موانئ البحر الأحمر عدد السفن أرصفة موانئ الهيئة وزير النقل الفريق كامل الوزير ميناء بورتوفيق

مواد متعلقة

"النقل" تنشر تصويرا جويا لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة الرماية إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع

خلال 24 ساعة.. تداول 55 سفينة بضائع عامة في ميناء دمياط

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بميناءى الإسكندرية والدخيلة

مصر تدخل عصر القطار السريع.. 2000 كيلومتر تربط أنحاء الجمهورية وتخلق 3000 فرصة عمل

"بديل خزان أسوان" جاهز.. صور تكشف اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح

مع فصل الصيف.. تشغيل قطارات نوم ومكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح

خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.. وزير النقل يكشف تفاصيلها

الأكثر قراءة

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل