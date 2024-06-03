تداول 110 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 110000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 790 شاحنة و145 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 408 شاحنات و135 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 105500 طن بضائع، 382 شاحنة و10 سيارات.

تصدير 90 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر السفينة AKSON SERIN على متنها 42 الف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة NEW SEAS JADE على متنها 48 ألف طن فوسفات تصدير إلى جدة والعبارة أمل، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال 3 سفن وهي امل، الرياض والحرية 2 وغادرت السفينتين الرياض والحرية 1، كما شهد ميناء نويبع تداول 4800 طن، 395 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي ، بريدج واور . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة MUSCANG1 علي متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3780 راكب بموانيها

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى ، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2 ، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

ويهدف انشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء ، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.