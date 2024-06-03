الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة على طريق أبوسلطان بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

 تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب السيارة على طريق أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

المصابون في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة كل من  مرسي حسين السيد، 52 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم ما بعد الارتجاج مع جرح قطع بالرأس 10سم، طارق الشربيني السيد، 14 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات بالذراعين، يوسف علي يوسف محمد، 12 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالفخذ اليمنى مع كدمة في الصدر، علي سيد علي سلمي، 11 عامًا، اشتباه كسر في الأنف مع جرح طولي بالوجه 3 سم، جميعهم مقيمون بفاقوس شرقية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث.

انقلاب سيارة مدير أمن الاسماعيلية شرطة النجدة مستشفى فايد التخصصي

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