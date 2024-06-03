الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بشارع عمر زعفان في بسيون

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة في صباح اليوم؛ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير ببسيون، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، ومراعاة مصالحهم والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بحضور إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية في إحلال وتجديد شارع عمر زعفان ببسيون، حيث يتم وضع طبقة من الرمل لتسوية الطريق بعد إزالة طبقة الأسفلت القديمة والمتهالكة، فيما تساعد هذه الطبقة في تحسين تماسك الطبقات اللاحقة، وتوزيع الحمل بشكل متساوي ولضمان أن تكون القاعدة الأساسية للطريق متينة، وخالية من أي عيوب بهدف تحسين البنية التحتية، كما يتم عمل الجسات لتغطية ٤٣٠ مترًا من ترعة السلامونية؛ تمهيدًا لأعمال الرصف بطول ٤٣٠ مترًا.

جولة محافظ الغربية

وتفقد المحافظ بعد ذلك قطعة الأرض المُقترحة لإقامة موقف عليها في منطقة التنظيم بجوار الحديقة للسيارات الموجودة بشارع عمر زعفان.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع المدارس ببسيون بطول 523 مترًا ومتوسط عرض 7 أمتار، حيث تم الانتهاء من أعمال تركيب البلوعات بأحدث التقنيات لضمان تصريف فعَّال للمياه، كما تم الانتهاء من رفع المطابق لتتناسب مع مستوى الشارع، مما يسهل حركة السير ويقلل من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى إكمال تركيب الإنترلوك والذي يتميز  بمتانته ومظهره الجمالي.

وأشار المحافظ إلى أن الشارع يُعَّد من الشوارع الحيوية المهمة بمدينة بسيون ومحورًا رئيسيًا يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم، وأعمال التطوير والرصف الجارية به ستسهم في تيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

محافظ الغربية جولة مشروعات الرصف بسيون طارق رحمي

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