رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي وايضا الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي.

كارت الخدمات المتكاملة

وينال كارت الخدمات المتكاملة اهتمام الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت قد كشفت وزارة التضامن أن المتقدم لكارت الخدمات يجب أن يقوم بإجراء كشف طبي عليهم في البداية عند التقديم من أجل تحديد درجة الإعاقة حتى يحصل على الكارت.

وتنشر الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال المواقع المتخصصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي من خلال موقعها الالكتروني الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الضغط على اللينك هنا.

ونقدم خلال التقرير خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات وذلك من خلال كتابة الرقم القومي ثم الضغط على بحث كي تظهر نتيجة التقديم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

الكشف الطبي للمعاقين 2024

يتيح الكشف الطبي للمعاقين إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة بما يتوافق مع درجة الاعاقة حيث يصدر الكارت باللون المحدد لدرجة الاعاقة وشدتها.

ويمكن الدخول على الموقع السابق لحجز موعد من أجل إجراء الكشف الطبي للمعاقين ادخال البيانات المطلوبة كاملة ويجب أن تكون دقيقة كي يمكنك تلقي الاستجابة على هاتفك المحمول بموعد إجراء الكشف الطبي من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

كما كشفت وزارة التضامن أنه يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة بعد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة التقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك لان الكارت شرط اساسي للتقديم من أجل الحصول على سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومن لديهم إعاقات كبيرة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

ويمكن كارت الخدمات المتكاملة حامله من الجمع بين معاشين اذا توافقت الشروط الخاصة بذلك ويوضحها مكتب الوحدة الاجتماعية، كذلك زيادة فرص التعيين ضمن نسبة الـ5% من عدد العاملين الذين حددهم رئيس الجمهورية.

كما يمكنهم من الحصول على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، كما يمكنهم من إمكانية الدمج في المدارس والجامعات والحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، والاستفادة من الخصومات في وسائل النقل والمواصلات.

وتوضح الدستور أنه يمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة الحصول على الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة وامكانية دخول المتاحف والأماكن الأثرية مجانًا.