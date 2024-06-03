القاهرة الإخبارية: مسودة اقتراح صفقة تبادل الأسرى مع حماس لا تحتوى على بند وقف الحرب

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن مسودة اقتراح صفقة تبادل الأسرى مع حماس لا تحتوي على أي بند لوقف الحرب، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وتعهد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بإعطاء الدعم لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإتمام صفقة وقف إطلاق النار في غزة، بعد الإنذار الذي وجهه كل من وزير الأمن الداخلي بن غفير، ووزير المالية سموتريتش.

وقال هرتسوج، عبر حسابه على منصة "إكس": "أود أن أشكر الرئيس بايدن على خطابه وجهوده المستمرة من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

وأضاف: "في هذا السياق، أبلغت رئيس الوزراء بأنني سأقدم له وللحكومة دعمي الكامل، للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن".

وفي وقت سابق، هدد الوزيران الإسرائيليان المتطرفان إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتيريتش، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، إذا ما أقرت الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتضمن ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن "الصفقة كما نشرت تفاصيلها تعني نهاية الحرب، وهذه صفقة انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل".