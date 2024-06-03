الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير الامتحانات بكليات التجارة والآداب ودار العلوم

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

أجرى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة مفاجئة للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024، شملت الجولة كليات التجارة والآداب ودار العلوم.

وصاحب الدكتور محمد الخشت، في جولته، عمداء الكليات الثلاث والوكلاء، حيث تم تفقد لجان الامتحانات لطلاب الليسانس والبكالوريوس.

وحرص "الخشت"، خلال الجولة، على التحدث مع الطلاب للاطمئنان على أوضاعهم، والاستماع إلى  ملاحظاتهم، والتأكد من توفير كل سبل الراحة اللازمة لهم لأداء الامتحانات في أفضل الظروف.

الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات 

كما تفقد الدكتور محمد الخشت سير العمل في لجان الامتحانات، والتأكد من التزامها بالتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات، وتوفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

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وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص إدارة الجامعة على توفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ونظامية، مشددًا على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب.

أعمال التصحيح والكنترولات 

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أي مشكلة تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.

يذكر أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024 بجامعة القاهرة يؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها وفقًا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي.

جامعة القاهرة الخشت الفصل الدراسي الثاني لجان الامتحانات سبل الراحة اللازمة

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