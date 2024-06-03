أوس أوس: دوري في "عصابة المكس" جديد

قال الفنان محمد أسامة اوس أوس إنه يشارك في بطولة فيلم "عصابة المكس" بدور جديد ومختلف حيث ينضم إلى أفراد عصابة المكسيكي بشكل كوميدي.

وأضاف أوس أوس في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يقدم دور "نفاسين" وهي شخصية تتورط في العديد من المشاكل بشكل كوميدي خلال أحداث الفيلم.

وتمنى أوس أوس أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أن المنافسة خلال موسم عيد الأضحى ستكون شرسة، لكنه واثق من تحقيق الفيلم نجاح كبير بين الجمهور.

ويشارك خلال الفيلم عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغني ومحمد لطفي ومحمد أسامة أوس أوس وكريم فهمى.

ويجسد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي، وهي الشخصية التي ظهر بها فهمي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم كازابلانكا ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

الفيلم كان يحمل في البداية عنوان "عائلة المكسيكي"، الذي تغير اسمه لاحقًا إلى "عصابة المكس".

ويعد فيلم عصابة المكس التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما.

وتم تصوير الفيلم بين محافظتي الفيوم والإسكندرية وعدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى الديكورات الداخلية.

فيلم عصابة الماكس

تدور أحداث فيلم عصابة المكس في إطار كوميدي حول "المكسيكي"، الذي اعتاد السرقة والتهريب دون مساعدة من أحد، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تٌساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يُورطونه في مشاكل تٌهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة المكس، إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح.