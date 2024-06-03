الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3-6-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

أبرز مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3-6-2024

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة مباراة ألمانيا ضد أوكرانيا استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، بالإضافة إلى مباراة النادي القسنطيني ضد اتحاد الجزائر في الدوري الجزائري.

هنا موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقناة الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم الدولية والقنوات الناقلة 

- مباراة جبل طارق ضد أسكتلندا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة كرواتيا ضد مقدونيا الشمالية: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3.

- مباراة ألبانيا ضد ليشتنشتاين: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

- مباراة إنجلترا ضد البوسنة والهرسك: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1.

- مباراة ألمانيا ضد أوكرانيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

- مباراة النادي القسنطيني ضد اتحاد الجزائر: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة الرياضية الجزائرية. 

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"الشناوى" يضع جهاز الفراعنة فى حيرة.. والعميد يستقر على خطة مواجهة بوركينا

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نجم المنتخب الأوليمبى يخشى تكرار سيناريو محمد صلاح مع مورينيو

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منافسه منتخب بوركينا فاسو، المُقرر إقامتها يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6 يونيو، على أن تُقام المواجهة الثانية أمام منتخب غينيا بيساو في موعدها يوم الإثنين الموافق 10 من الشهر ذاته.

يذكر أنه من المقرر إقامة منافسات بطولة كأس العالم 2026 في ثلاث دول بملف مشترك بينهم، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة المانيا انجلترا أمم أوروبا 2024 الدوري الجزائري موعد مباراة منتخب مصر القادمة مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

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