الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الحر التى تشهدها البلاد

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن البلاد تشهد اليوم الإثنين ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، وأن الفترة الأخيرة هناك أكثر من موجة حارة.


وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد خلال فترة النهار تشهد موجة شديدة الحرارة، وهذه الموجة بدأت من السبت الماضي ومستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

 

ولفتت إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام بـ4 درجات، وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة في الظل 37 درجة، ومحافظات الصعيد تصل لـ45 درجة.

 

وأشارت إلى أن قيمة درجة الحرارة الصغرى أصبحت ترتفع، فدرجات الحرارة في الليل تسجل ارتفاعات والجميع يشعر بحرارة الجو في المساء، منوهة بأن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون مع بداية الأسبوع المقبل ودرجة الحرارة ستسجل 40 درجة.

 

وأوضحت أن البلاد لم تدخل في فصل الصيف بعد، فنحن الآن في فصل الربيع، وأن ما يحدث من تغير في درجات الحرارة، ناتج عن تأثر البلاد بالتغيرت المناخية التي تؤثر على العالم بالكامل.
 

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