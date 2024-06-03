الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يستقبل عميد "الكونسرفتوار" الأسبق

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المايسترو الدكتور حسن شرارة، عميد المعهد العالي للموسيقى الأسبق (الكونسرفتوار)، وذلك في حضور الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد راشد، عميد كلية التربية النوعية. 

تفاصيل حول اللقاء 

تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بين المحافظة والمايسترو حسن شرارة لتنظيم فعاليات فنية في المناسبات المختلفة. 

ومن جانبه، رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدكتور حسن شرارة، المايسترو العالمي أحد أشهر عازفي الفيولينه في الوطن العربي الذي يعد أحد أعلام الموسيقى ومن الرموز الوطنية البارزة. 

وأكد اللواء أشرف عطية أن الفن سيظل دومًا مصدر إلهام وتعزيز للوطنية وأهم وسائل القوى الناعمة فى تأصيل الولاء والانتماء للوطن. 

فيما قدم المايسترو حسن شرارة شكره لحفاوة الاستقبال من محافظ أسوان، لافتًا إلى أن الموسيقى واحدة من الفنون التي تمتلك القدرة على مخاطبة العقل والوجدان، وهو ما يؤكد دور الفن عبر العصور في غرس القيم والمبادئ السامية التى تعلى من قيمة حب الوطن، وذلك من خلال الألحان والأغانى والأناشيد الوطنية التي تتضمن معاني ورسائل نبيلة تنتقل عبر الأجيال في قالب فني يسمو بروح الإنسان وهويته. 

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