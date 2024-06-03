الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين تترتب عليه نتائج سياسية ودبلوماسية مهمة

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن اعتراف الدول الغربية بفلسطين يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية على المستوى الرئاسي ووزارة الخارجية والبرلمان، مبينًا أنه من خلال هذه التحركات يتم تأكيد الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية، وهي رفض تسوية القضية والتهجير القسري وضرورة إدخال المساعدات ووقف إطلاق النار.

 

وتابع أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح "، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تحولًا مهمًا حدث مؤخرًا خاصة يوم 28 مايو الماضي، وهو اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية، وهذا يدلل على وجود تيار عالمي يدعم الاعتراف بحق الفلسطيني، مما يمثل ضغطًا على إسرائيل من الناحية الدبلوماسية والسياسية.

 

العالم يضغط على إسرائيل


 

وأضاف بدرالدين أن إسرائيل تتعرض لحراك عالمي مضاد من النواحي السياسية والدبلوماسية والقانونية، وذلك عقب صدور قرارات العدل الدولية، وتحركات الجنايات الدولية.

استاذ علوم سياسية 3 دول أوروبية بدولة فلسطين القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار

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