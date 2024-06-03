روسيا: الغرب يسير على طريق التصعيد.. ونتخذ جميع التدابير لإحباط التهديدات

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الغرب يسير على طريق التصعيد وروسيا تتخذ جميع التدابير لإحباط التهديدات، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن موسكو تحذر خصومها في الغرب من شعورها بالاضطرار لتعزيز سلاحها النووي الرادع بسبب ما تراه من مسارهم "التصعيدي"، بحسب وكالة "رويترز".

وتابعت الوكالة، نقلًا عن ريابكوف، أن روسيا لن تغير، رغم ذلك عقيدتها النووية التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية في حالة ظهور تهديد وجودي للدولة.

وأضاف: "نحذر خصومنا من أن مسارهم التصعيدي يجعلنا بالطبع في مواجهة مع الحاجة إلى اتخاذ خطوات تعني فعليًا تعزيز إجراءات الردع لدينا".

وذكر أن المناورات التي تشمل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي أعلنت عنها موسكو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تأتي في إطار هذه الجهود.