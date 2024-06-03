الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس جامعة المنوفية يوجه بتذليل كافة العقبات باختبارات الفصل الربيعي بكلية الآداب

دكتور ناصر عبد الباري
دكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة

تفقد الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب،  اختبارات نهاية الفصل الربيعى بكلية الآداب، ورافقه الدكتور محمود عبدالكريم الجندى القائم بأعمال عميد كلية الآداب ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. عمرو علام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد حمزة وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، ومحمد أبوعرب مدير عام الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية.

سير الامتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة

واطمئن الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال جولته التفقدية بالكلية على حسن سير الامتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور المراقبين والملاحظين، وتواجد الأطقم الطبية بالكلية باستمرار خلال فترات الامتحانات.

كما حرص  على تفقد اللجان الخاصة، ولجان طلاب الدمج للإطمئنان على توفير كافة الخدمات الطلابية اللازمة لأبنائنا الطلاب والطالبات لتوفير مناخ مناسب لأداء الإختبارات.

متابعة تجهيزات الكنترولات واللجان

وتابع أيضا تجهيزات الكنترولات واللجان، وتواجد الأساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط، والرد على استفسارات الطلاب، وتذليل كافة العقبات التى تواجه أبناءنا الطلاب خلال فترات الاختبارات،

كما استطلع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب آراء الطلاب لمستوى الاختبارات الموضوعة للمقررات الدراسية، وذلك حرصًا من سيادته على المتابعة المستمرة والفعالة للطلاب والطالبات

كما حرص سيادته خلال الجولة والمتابعة على تفقد وحدة التصحيح الإلكتروني، بالكلية بحضور د. عاطف قاسم مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية

وفى ختام جولته التفقدية بالكلية، أثنى د. ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على انتظام العمل باللجان والكنترولات ووحدة التصحيح الإلكترونى بالكلية، وإتباع الإجراءات اللازمة خلال فترات الاختبارات،  وتكاتف الجميع من أجل خدمة العملية التعليمية.

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