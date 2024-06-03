من الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب القولون التقرحي ؟

يعد التهاب القولون التقرحي حالة مزمنة تهيج بطانة الأمعاء، مما يسبب الالتهابات والقرحات، والأعراض الأكثر شيوعًا هي الإسهال الدموي وآلام في البطن.

وتشير الأبحاث إلى ترابط التهاب القولون التقرحي بمشاكل الجهاز المناعي، وعلم الوراثة، وعدم توازن الميكروبيوم، والعوامل البيئية المختلفة، ووفقًا لموقع "Hindustan times"، فهناك أسباب للإصابة بهذا المرض.. أبرزها:

أسباب الإصابة بـالتهاب القولون التقرحي

يعد التدخين أحد أبرز الأسباب للإصابه بالتهاب القولون التقرحي.

استئصال الزائدة الدودية: تشير دراسة أجريت عام 2021 إلى أنها يمكن أن تلعب دورًا في الجهاز المناعي وأن الزائدة الدودية قد تكون موقعًا أوليًا لالتهاب القولون التقرحي.

ما يدخل جسم الانسان: يمكن أن تؤثر الأطعمة غير الصحية والمواد الحافظة وبعض الأدوية على الأمعاء، على سبيل المثال، يمكن لبعض المضادات الحيوية أن تعطل الميكروبيوم في الأمعاء (ومع ذلك، فإن فوائد تناول المضادات الحيوية عند الحاجة إليها.

من يصاب بالتهاب القولون التقرحي؟

تشير الدراسات إلى أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القولون التقرحي بناءً على ما يلي:

العمر: يمكن أن يحدث التهاب القولون التقرحي في أي عمر، ولكن من المرجح أن يتطور المرض لدى المراهقين أو الشباب في العشرينات والثلاثينات من العمر.



الجنس: يحدث التهاب القولون التقرحي بالتساوي بين الجنسين ومع ذلك، فإن أولئك الذين تم تعيينهم كأنثى عند الولادة غالبًا ما يبلغون عن تفاقم الأعراض التي تسبق فترة الحيض.



الموقع الجغرافي: يعد التهاب القولون التقرحي أكثر شيوعًا في أمريكا الشمالية والمناطق ذات المناخ البارد مثل شمال أوروبا ويتزايد انتشاره في مناطق الهند.

التاريخ العائلي: حوالي 10-25% من المصابين بالتهاب القولون التقرحي لديهم قريب من الدرجة الأولى (والد أو طفل أو أخ) مصاب بمرض التهاب الأمعاء.